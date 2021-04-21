Популярная фитнес-модель сделала большую грудь и полностью разделась. Фотофакт

Популярная американская фитнес-модель Мэйган Сайкс не смогла удержаться, чтобы не похвастаться перед фанатами своим новым телом.

29-летняя участница различных фитнес-турниров в категории Wellness сделала операцию по увеличению груди и снялась в обнаженной фотосессии, которую выложила в Instagram.

"Мне постоянно везло на сотрудничество с талантливыми и вдохновляющими людьми. Я считаю себя амбициозным, страстным и исключительно трудолюбивым человеком. Я посвятила всю себя осуществлению мечты и стараюсь удивлять себя ежедневным совершенствованием", – говорила в одном из своих интервью спортсменка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить тюнингованую внешность фитоняшки..

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая американская фитнес-модель Джейд Хани поразила свою 100-тысячную армию поклонников в Instagram снявшись в провокационной фотосессии.