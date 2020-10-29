Российская чемпионка снялась полностью обнаженной

Российская культуристка Анна Виткалова, выигравшая в 2019 году престижный турнир по бодибилдингу и фитнесу IFBB Nordic Cup, поразила своих поклонников, снявшись в эротической фотосессии.

Абсолютная чемпионка Дальнего Востока без тени смущения полностью разделась перед питерским фотографом Владимиром Ларионовым.

Девушка на снимках продемонстрировала идеальное спортивное тело без грамма жира. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить фигуру фитоняшки.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фитнес-модель Виктория Рахматулина произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в соцсетях откровенной фотосессией с подругой.

Самая известная секс-тренер Instagram, на страницу которой подписано более 1,5 млн человек, снялась в постели топлес с моделью Ангелиной Кузнецовой.