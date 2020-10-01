Известная российская фитнес-модель снялась обнаженной с подругой в кровати

Российская фитнес-модель Викторию Рахматулину произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в соцсетях откровенной фотосессией с подругой.

Самая известная секс-тренер Instagram, на страницу которой подписано более 1,5 млн человек, снялась в постели топлес с моделью Ангелиной Кузнецовой. Девушки лежат рядом, держась руками за оголенные груди.

В комментариях юзеры называют такую ситуацию "мечтой" и отмечают "крутость" снимка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот и другие снимки Виктории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского выложила свои фото с отдыха в турецком Бодруме и собрала огромное количество восторженных комментариях.

В кадре девушка запечатлена в бикини со смелым вырезом в нижней части наряда.