Российская чемпионка полностью разделась в эротической фотосессии и вошла в историю

Русская баскетболистка Валерия Дерябина приняла участие в эротической фотосессии для Maxim. 28-летняя спортсменка стала первой моделью с ростом 186 см в истории этого популярного мужского журнала, которая полностью разделась на страницах издания.

Журнал в Instagram разместил несколько откровенных фотографий.

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Полностью обнаженные снимки OBOZREVATEL не может опубликовать по этическим соображениям, но они доступны здесь и здесь.

Делясь эмоциями от съемок, Дерябина призналась, что очень довольна новым опытом.

"Хочется пожелать каждой девушке/женщине пережить профессиональную фотосессию и самое главное — чувствовать себя комфортно внутри и красиво снаружи", – написала Лера.

Кроме того, у себя в Instagram Дерябина опубликовала небольшой бэкстейдж со съемок.

В октябре прошлого года Дерябина в составе женской сборной России по баскетболу 3х3 выиграла международный стритбольный турнир Red Bull Half Court в Риме.

Судя по аккаунту в социальной сети Валерия очень любит отдыхать на различных курортах. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть некоторые пляжные фотографии спортсменки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена украинского футболиста снялась топлес вместе с мужем на Сейшелах.