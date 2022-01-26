Российская чемпионка полностью разделась в эротической фотосессии и вошла в историю

Максим Иншаков
Раздевалка
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Валерия Дерябина

Русская баскетболистка Валерия Дерябина приняла участие в эротической фотосессии для Maxim. 28-летняя спортсменка стала первой моделью с ростом 186 см в истории этого популярного мужского журнала, которая полностью разделась на страницах издания.

Впервые в истории Maxim они сняли 186-сантиметровую модель

Журнал в Instagram разместил несколько откровенных фотографий.

Валерия Дерябина показала себя без одежды
Видео дня
Валерия Дерябина поразила откровенными съемками
Валерия Дерябина

Полностью обнаженные снимки OBOZREVATEL не может опубликовать по этическим соображениям, но они доступны здесь и здесь.

Делясь эмоциями от съемок, Дерябина призналась, что очень довольна новым опытом.

Валерия Дерябина снялась обнаженной

"Хочется пожелать каждой девушке/женщине пережить профессиональную фотосессию и самое главное — чувствовать себя комфортно внутри и красиво снаружи", – написала Лера.

Кроме того, у себя в Instagram Дерябина опубликовала небольшой бэкстейдж со съемок.

В октябре прошлого года Дерябина в составе женской сборной России по баскетболу 3х3 выиграла международный стритбольный турнир Red Bull Half Court в Риме.

Валерия Дерябина (в центре)

Судя по аккаунту в социальной сети Валерия очень любит отдыхать на различных курортах. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть некоторые пляжные фотографии спортсменки.

Валерия Дерябина на курорте
Валерия Дерябина любит отдыхать в Турции
Валерия Дерябина позирует на пляже
Валерия Дерябина предпочитает активный отдых
Валерия Дерябина
Валерия Дерябина две недели провела в Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена украинского футболиста снялась топлес вместе с мужем на Сейшелах.

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