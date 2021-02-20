Российская чемпионка по фитнес-бикини выложила соблазнительное фото без бюстгальтера

Абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини Яна Кузнецова в очередной раз порадовала поклонников соблазнительным снимком на своей странице в Instagram.

Она привела в восторг своих 500 тысяч подписчиков, опубликовав фото в пиджаке, под которым не был надет бюстгальтер. Кузнецова предложила фанатам обменяться лайками и принять участие в конкурсе, приуроченному ко Дню святого Валентина.

Россиянка начала заниматься фитнесом и бодибилдингом в 2007 году, но была вынуждена прервать тренировки в зале из-за беременности. В 2009-м она возобновила карьеру, а уже в 2016-м стала абсолютной чемпионкой своей страны.

Кузнецова является профессиональной бикинисткой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB). Она дважды выигрывала соревнования Arnold Classic Europe, становилась вице-чемпионкой мира, 17 раз побеждала на международных профессиональных соревнованиях, а также завоевывала титул "Мисс Олимпия топ-10".

Ранее Кузнецова восхитила поклонников своими пышными формами.

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