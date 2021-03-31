Российская чемпионка мира выступила в "сексуальном до неприличия" костюме. Фотофакт

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская восхитилась костюмом российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на показательных выступлениях на чемпионате мира в Стокгольме.

Вайцеховская в своем блоге на RT назвала зеленое платье 24-летней чемпионки мира в одиночном катании 2015 года очень эротическим.

"Сексуальное до неприличия, сияющее до рези в глазах, обтягивающее до такой степени, что в соревнованиях оно мешало бы кататься. Но оно очень подходит Лизе. Потому что позволить себе в фигурном катании абсолютно все, оставаясь при этом королевой, способна только она. И зелёное платье лишний раз подтверждает это", – написала Вайцеховская.

На мировом первенстве в Стокгольме 24-летняя Туктамышева завоевала "серебро". Победительницей стала ее соотечественница Анна Щербакова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета снялась обнаженной для в мужского журнала Maxim. Позже таблоид опубликовал кадры, которые не вошли в официальную фотосессию.