Российская чемпионка мира сменила спорт на обнаженные фотосессии. Фотофакт

Знаменитая российская культуристка Наталья Князева в свое время произвела настоящий фурор на поклонников, снявшись в эротической фотосессии.

Абсолютная чемпионка России (2006) и чемпионка мира (2009) по бодибилдингу в категории "Фитнес –классик" продолжила карьеру как модель в стиле ню.

В 2010 году Наталья с красным дипломом окончила Челябинский государственный педагогический университет, но решила, что ее призвание это штанга и гантели. После завершения выступлений на различных турнирах Князева решила сосредоточиться на тренерской работе и на работе перед фотокамерой.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини Яна Кузнецова порадовала поклонников соблазнительным снимком.

Она привела в восторг своих 500 тысяч подписчиков, опубликовав фото в пиджаке, под которым не был надет бюстгальтер.