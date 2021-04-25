Российская чемпионка мира сменила спорт на обнаженные фотосессии. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Наталья Князева

Знаменитая российская культуристка Наталья Князева в свое время произвела настоящий фурор на поклонников, снявшись в эротической фотосессии.

Абсолютная чемпионка России (2006) и чемпионка мира (2009) по бодибилдингу в категории "Фитнес –классик" продолжила карьеру как модель в стиле ню.

В 2010 году Наталья с красным дипломом окончила Челябинский государственный педагогический университет, но решила, что ее призвание это штанга и гантели. После завершения выступлений на различных турнирах Князева решила сосредоточиться на тренерской работе и на работе перед фотокамерой.

Наталья Князева снялась обнаженной
Наталья Князева без одежды
Наталья Князева
Наталья Князева ушла в ню-модели
Наталья Князева без стеснения разделась перед камерой
Наталья Князева
Наталья Князева попозировала обнаженной
Наталья Князева в стиле "ню"
Наталья Князева
Наталья Князева в тренажерном зале
Наталья Князева перед выступлением
Наталья Князева в красном
Наталья Князева
Наталья Князева
Наталья Князева в одном из образов
Наталья Князева

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини Яна Кузнецова порадовала поклонников соблазнительным снимком.

Она привела в восторг своих 500 тысяч подписчиков, опубликовав фото в пиджаке, под которым не был надет бюстгальтер.