Российская чемпионка Европы вышла из дома абсолютно обнаженной. Фотофакт

Российская чемпионка Европы среди юниоров, член сборной России по пауэрлифтингу Анна Микрюкова снялась в откровенной фотосессии.

Воспитанница ДЮСШ Набережных Челнов, которая в свое время установила рекорд России в приседании и два рекорда в жиме лежа, сфотографировалась на пороге своего дома полностью обнаженной.

"Сегодня я прям кричала на всю комнату: ХОЧУ ТАКУЮ ФОТОГРАФИЮ!!! Порадовала соседей из домов напротив ", – прокомментировала снимок спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская фитнес-модель Виктория Рахматулина произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в соцсетях откровенной фотосессией с подругой.