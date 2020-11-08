Российская чемпионка Европы вышла из дома абсолютно обнаженной. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,1 т.
Анна Микрюкова

Российская чемпионка Европы среди юниоров, член сборной России по пауэрлифтингу Анна Микрюкова снялась в откровенной фотосессии.

Воспитанница ДЮСШ Набережных Челнов, которая в свое время установила рекорд России в приседании и два рекорда в жиме лежа, сфотографировалась на пороге своего дома полностью обнаженной.

"Сегодня я прям кричала на всю комнату: ХОЧУ ТАКУЮ ФОТОГРАФИЮ!!! Порадовала соседей из домов напротив ", – прокомментировала снимок спортсменка.

Анна Мирюкова снялась обнаженной
Анна Мирюкова
Анна Мирюкова заняла первое место
Анна Мирюкова на соревнованиях
Анна Мирюкова с зеркалом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская фитнес-модель Виктория Рахматулина произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в соцсетях откровенной фотосессией с подругой.