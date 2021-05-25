Российская биатлонистка, которая захотела остаться в Украине, снялась в купальнике и без

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Дарья Сидорова

Российская биатлонистка Дарья Сидорова, которая находится на просмотре в украинской команде "А" и вместе с основной сборной Украины проводит тренировочный сбор в Сянках (Карпаты), оказалась любительницей соблазнительных фотосессий. Девушка не стесняется демонстрировать свое тело как в купальнике, так и топлес.

У себя в Instagram 21-летняя уроженка Тюмени выложила несколько кадров с пляжного отдыха, а также фото в одних шортах.

В комментариях под снимками поклонники Дарьи отмечают ее потрясающую красоту и восхищаются фигурой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на потенциального новичка сборной Украины по биатлону.

Дарья Сидорова и профессиональный загар
Дарья Сидорова топлес
Дарья Сидорова в купальнике
Дарья Сидорова на пляже
Дарья Сидорова в белом
Дарья Сидорова (справа)
Дарья Сидорова на турнире
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова во время велотренировки

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году российская биатлонистка Анастасия Рассказова, которая теперь выступает под украинским флагом, похвасталась у себя в Instagam фотосессией в купальнике.

На монохромных снимках 21-летняя уроженка Хабаровска запечатлена в стильном черном купальнике.