Ризатдинова топлес загорает в Барселоне

Прославленная украинская гимнастка и призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова похвасталась очередным снимком со своего летнего отдыха. У себя в Instagram 29-летняя уроженка Симферополя выложила фотографию топлес, сопроводив его гидом по заведениям общественного питания Барселоны.

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В кадре Анна лежит на животе прикрывая обнаженную грудь рукой.

Для своих подписчиков Ризатдинова составила список кафе и ресторанов, где стоит завтракать, обедать и ужинать. Также украинка спросила у юзеров про их любимые места в крупнейшем испанском городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Ризатдинова улетела отвлечься от проблем и забот в солнечную Испанию.

На фотографиях загорелая спортсменка позирует на фоне потрясающих пейзажей Пальмы-де-Майорки. Анна снялась в белом бикини.

Также наша гимнастка похвасталась снимком без верха купальника, сопроводив его совсем неожиданным текстом.

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