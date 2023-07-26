Ризатдинова снялась топлес и рассказала о разочаровании. Фото

Украинская спортсменка и призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова похвасталась очередным снимком со своего пляжного отдыха. У себя в Instagram 29-летняя уроженка Симферополя выложила фотографию топлес, сопроводив его абсолютно не соответствующим кадру текстом.

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У себя в аккаунте Анна рассказывает о разочаровании, которое испытывает от безразличия, в ответ на хорошее отношение.

"Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненной Луной и полной разочарований… Вам знакомо ощущение, когда все сыпается, как карточный домик, когда руки опускаются от разочарований, и ты не понимаешь куда двигаться дальше? Когда в голове куча мыслей, и нет конкретики, как жить дальше? Ты будто застрял между вселенными и не знаешь, как найти верный путь", - написала Ризатдинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Ризатдинова улетела отвлечься от проблем и забот в солнечную Испанию.

На фотографиях загорелая спортсменка позирует на фоне потрясающих пейзажей Пальмы-де-Майорки. Анна снялась в белом бикини и черном купальнике с оригинальной геометрией.

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