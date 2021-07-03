Пышногрудая украинская теннисистка снялась в бикини и вызвала восторг в сети

Украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук решила искупаться в бассейне и не упустила возможность продемонстрировать свое стройное тело. Небольшая фотосессия спортсменки появилась на ее странице в Instagram.

В кадре наша соотечественница позирует в бикини, которое идеально подчеркивает ее пышные формы.

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Пользователи социальной сети пришли в восторг, когда увидели серию снимков в профиле Шахрайчук.

"Как всегда шикарна", "Такая красивая", "Супермодель", "Вау, невероятно", "Хорошего отдыха, богиня", "Ты должна быть на обложке журнала Sports Illustrated", – написали они.

Отметим, что Ангелина является дочерью знаменитого украинского экс-хоккеиста Вадима Шахрайчука, который на клубном уровне играл в Украине, Словакии и Германии. В марте 2021 года он был назначен главным тренером нашей национальной сборной.

Его дочь ранее выступала в мировом туре и дошла до 810-го места в одиночном разряде и 684-й позиции в парном разряде в 2016 году. Не сумев достичь больших успехов в профессионалах, Ангелина переехала в США, где занималась теннисом в Бэйлорском университете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская теннисистка Ольга Янчук объявила о расставании с легионером киевского "Динамо", но затем передумала.