Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье. Видео
19-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова очаровала свою 288-тысячную армию подписчиков в Instagram, выложив соблазнительное видео с одной из тренировок.
Одесситка, которая живет и тренируется в Майями, выступая под эгидой ITF Juniors, пришла в тренажерный зал в одних коротких плавках.
January 28, 2021
Поклонники девушки не смогли пройти мимо ролика, завалив ее комплиментами и отмечая ее безупречные формы.
Отметим, что это не первый случай, когда Димова появляется в публичных местах в таком виде. Ранее теннисистка вышла в белье на заправку.