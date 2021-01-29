Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье. Видео

19-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова очаровала свою 288-тысячную армию подписчиков в Instagram, выложив соблазнительное видео с одной из тренировок.

Одесситка, которая живет и тренируется в Майями, выступая под эгидой ITF Juniors, пришла в тренажерный зал в одних коротких плавках.

Поклонники девушки не смогли пройти мимо ролика, завалив ее комплиментами и отмечая ее безупречные формы.

Отметим, что это не первый случай, когда Димова появляется в публичных местах в таком виде. Ранее теннисистка вышла в белье на заправку.