Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
3,0 т.
Ангелина Димова

19-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова очаровала свою 288-тысячную армию подписчиков в Instagram, выложив соблазнительное видео с одной из тренировок.

Одесситка, которая живет и тренируется в Майями, выступая под эгидой ITF Juniors, пришла в тренажерный зал в одних коротких плавках.

Поклонники девушки не смогли пройти мимо ролика, завалив ее комплиментами и отмечая ее безупречные формы.

Ангелина Димова в розовом бикини
Ангелина Димова на фоне машины
Ангелина Димова с ракеткой
Ангелина Димова на пляже
Ангелина Димова дома
Ангелина Димова

Отметим, что это не первый случай, когда Димова появляется в публичных местах в таком виде. Ранее теннисистка вышла в белье на заправку.