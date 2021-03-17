Пышногрудая российская фитнес-модель показала себя топлес

Российская фитнес-модель Нина Сереброва в очередной раз не постеснялась продемонстрировать поклонникам свои пышные формы.

Три миллиона подписчиков спортсменки в Instagram получили возможность взглянуть на нее без бюстгальтера. На фотографиях, которые появились на странице Серебровой в социальной сети, она позирует топлес, прикрывая грудь лишь руками.

"Мы мечтаем в цветах, позаимствованных у моря", – подписала модель серию снимков.

Отметим, что она родилась в городе Волжский Волгоградской области, а после знакомства с мужем, который работал тур-менеджером, Нина переехала в белорусский Гомель. Там они начали вместе заниматься организацией концертов. Сейчас пара живет в Майами.

Свою страницу в социальной Сереброва ведет вместе с Павлом, который всегда находится рядом с ней и продолжает принимать активное участие в становлении своей супруги как знаменитой фитнес-модели. Он ведет деловую часть Instagram-профиля супруги, а также является ее фотографом.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель и тренер Элизабет Маршалл полностью разделась, чтобы мотивировать поклонников.