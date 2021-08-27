Пышногрудая модель сделала фото в одежде Льюиса Хэмилтона и спровоцировала слухи о романе

Американская модель доминиканского происхождения Камила Кендра сфотографировалась в одежде чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Как отмечает издание The Sun, кадры были сделаны в доме гонщика, который находится в США.

В информагентстве сравнили снимки спортсмена и его потенциальной девушки и обнаружили, что на них надеты одинаковые рубашки. Кроме того, Кендра опубликовала фото в леггинсах и бюстгальтере, засветив на нем один из кубков, завоеванных Хэмилтоном.

Видео дня

Несмотря на эти совпадения, один из близких знакомых гонщика заявил, что Льюис и Камила все еще остаются друзьями и не перешли на новый уровень в отношениях. "Они дружат на протяжении последних нескольких лет, поэтому она может бывать у Хэмилтона дома и носить его одежду", – цитирует издание слова источника.

Отмечается, что последний длительный роман британца продолжался на протяжении семи лет – до 2015-го. Тогда он встречался с певицей из знаменитой группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на фотографии Кендры, опубликованные на ее странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный игрок в американский футбол закрутил роман со сногсшибательной моделью.