Пышногрудая женщина-боец променяла MMA на бои на голых кулаках. Фото спортсменки

Американская женщина-боец Перл Гонсалес, которая раньше выступала в UFC, приостановила свою карьеру в смешанных единоборствах (MMA). Спортсменка подписала контракт с Bare Knuckle FC (BKFC) – первой профессиональной лигой кулачных боев США.

Как сообщает издание The Sun, в апреле она заключила контракт с BKFC, который рассчитан на несколько поединков. Ее первый выход в ринг запланирован на 26 июня.

В своем дебютном поединке Гонсалес встретится с соотечественницей Чаризой Сигалой, которая провела свой первый бой под эгидой промоушена в феврале 2021 року. Тогда американка уступила Тейлор Старлинг, проиграв ей судейским решением.

Отметим, что на счету Гонсалес 15 поединков в смешанных единоборствах, 10 из которых закончились ее победой. Она дважды выходила в октагон UFC в 2018 году, но оба раза оказывалась слабее своих соперниц. После этого промоушен разорвал с ней контракт. Свои последние бои Перл провела под эгидой организации Invicta FC.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на фотографии пышногрудой американки, опубликованные в ее Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, две "силиконовые" красотки, которые ранее выступали в UFC, Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович анонсировали свой реванш. Они также подписали соглашение с BKFC и подерутся на голых кулаках.