"Силиконовые" звезды MMA проведут реванш на голых кулаках. Фото спортсменок

Две бывших звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант и Рэйчел Остович проведут реванш. Их бой под эгидой промоушена Bare Knuckle FC (BKFC) – первой профессиональной лиги кулачных боев в США – состоится в рамках 19-го турнира организации 23 июля.

На странице первой в Instagram был опубликован официальный постер повторного поединка двух спортсменок. ВанЗант необычно подписала его, намекнув на пышные формы обеих участниц противостояния.

"Приходите ради си*ек, оставайтесь ради жестокости", – пошутила она.

Напомним, что впервые они сошлись в бою в январе 2019 года на турнире UFC Fight Night 143. Тогда Пейдж одержала досрочную победу над Остович во втором раунде.

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После этого Рэйчел долгое время не появлялась в октагоне, так как была дисквалифицирована из-за допинга. В своем первом поединке после возвращения она без шансов уступила Джине Мазани и была уволена из UFC. В апреле 2021 года Остович подписала контракт с BKFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВанЗант пришла в лигу кулачных боев раньше, чем ее будущая соперница, и уже успела провести один поединок под ее эгидой. Пейдж проиграла Британи Харт по решению судей.