Пышногрудая чемпионка мира показала формы в крошечном бикини

14-кратная чемпионка мира по каратэ Вероника Хавлик уделяет много времени работе над своим телом и не стесняется делиться результатами тренировок с поклонниками.

У себя в Instagram, на который подписались более 100 тысяч человек, словацкая спортсменка опубликовала откровенные снимки в бикини. На них наряд Хавлик едва прикрывает ее пышные формы.

Вероника уже закончила соревновательную карьеру и решила сконцентрироваться на фитнесе. Ее страницы в социальных сетях сейчас полностью посвящены именно этому.

Словацкая спортсменка признавалась, что она сама себя мотивирует, и заявила, что хочет быть лучше и сильнее себя и не пытается равняться на других. Вероника также рассказывала, что в прошлом часто сталкивалась с трудностями.

Когда ей было 15 лет, над ней постоянно издевались школьные учителя. Несмотря на это, после первой победы на чемпионате мира 2010 года ее портреты были развешаны по всему учебному заведению. Это обстоятельство ее очень удивило.

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