Украинская чемпионка мира снялась обнаженной в наклейках

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
4,1 т.
Александра Суманеева

Известная украинская фитнес-модель Александра Суманеева поразила своих поклонников в Instagram, выложив фотографии с необычной фотосессии.

В кадре девушка запечатлена полностью обнаженной. На теле вместо одежды наклеены специальные зеркальные блестки, создающие эффект купальника.

По словам Александры, этот "купальник" был сделан специально на заказ и наносился на тело больше 90 минут.

Александра Суманеева поразила откровенной фотосессией
Александра Суманеева вызвала восторг фанатов
Александра Суманеева снялась в роскошной фотосессии
Александра Суманеева
Александра Суманеева в "обнаженном" купальнике
Украинская чемпионка мира снялась обнаженной в наклейках
Александра Суманеева на яхте

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Комментарии под фото
Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Суманеева выиграла "золото" на чемпионате мира среди юниоров по фитнесу и бодибилдингу, который прошел в румынском городе Клуж-Напока.

Украинка стала первой в категории "Фитнес-бикини юниорки в возрасте от 21 до 23 лет до 166 см".

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