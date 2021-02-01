Украинская чемпионка мира снялась обнаженной в наклейках

Известная украинская фитнес-модель Александра Суманеева поразила своих поклонников в Instagram, выложив фотографии с необычной фотосессии.

В кадре девушка запечатлена полностью обнаженной. На теле вместо одежды наклеены специальные зеркальные блестки, создающие эффект купальника.

По словам Александры, этот "купальник" был сделан специально на заказ и наносился на тело больше 90 минут.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Суманеева выиграла "золото" на чемпионате мира среди юниоров по фитнесу и бодибилдингу, который прошел в румынском городе Клуж-Напока.

Украинка стала первой в категории "Фитнес-бикини юниорки в возрасте от 21 до 23 лет до 166 см".