Уже на Евро-2024. Как сейчас выглядит 'самая сексуальная болельщица в мире'. Фото

Знаменитая хорватская болельщица Ивана Кнолл приехала в Германию, чтобы поддержать свою национальную сборную на чемпионате Европы по футболу-2024. 31-летняя красотка выложила небольшой сторис в Instagram, где поприветствовала поклонников.

"Привет, любимые, я в Берлине и очень рада этому. Я надеюсь встретиться со всеми здесь и увидеть вас в субботу. Пока!" – сказала Кнолл.

Именно в субботу, 15 июня, хорватская команда стартует на Евро-2024. Первым соперником "клетчатых" будет Испания. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что мировую известность Кнолл обрела на ЧМ по футболу-2022, где получила неофициальный титул самой сексуальной болельщицы мира.

Ее пляжные фотосессии спровоцировали настоящий фурор в Instagram.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться свежими снимками красавицы из Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, Ивана Кнолл назвала легендарного Владимира Кличко идеалом мужчины. Главная болельщица мундиаля, считает украинского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе лучшим из лучших.

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