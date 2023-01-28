Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 сняла купальник, чтобы показать следы от загара. Фото

Самая горячая фанатка чемпионата мира по футболу Ивана Кнолл стянула с себя купальник, чтобы показать линии загара после своего отдыха на Мальдивах. Своими снимками 32-летняя девушка поделилась со всеми 3,6 миллионами подписчиков в Instagram.

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Позже бывшая Мисс Хорватии продемонстрировала свою спортивную фигуру на нескольких пляжных снимках.

После фурора на чемпионате мира по футболу-2022, где Кнолл получила неофициальный титул самой сексуальной болельщицы, она отправилась расслабляться на острова в Индийском океане.

Ее снимок топлес за час собрал более 200 000 лайков. Она встретила Новый год вместе с актером Джейми Фоксом , а позже посетила звездную вечеринку вместе с Дрейком, которую устроил Леонардо Ди Каприо.

Некоторые фанаты поставили под сомнение натуральность Кнолл, задаваясь вопросом, перенесла ли она какие-либо операции.

Когда фанат спросил, были ли ее губы естественными, Кнолл ответила: "Да !!!! У моей мамы тоже большие губы, и думаю, у некоторых людей большие губы от природы".

Другой фанат пошел еще дальше и задался вопросом, настоящая ли у нее попа.

Кнолл настаивала, что не делала никаких косметических процедур и у нее нет имплантатов: "Просто генетика. Много еды и тренировок".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивана Кнолл назвала легендарного Владимира Кличко идеалом мужчины. Главная болельщица мундиаля, считает украинского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе лучшим из лучших.

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