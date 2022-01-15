Появилось видео, как на самом деле ездила жена украинского футболиста, трагически погибшая в ДТП

Жена новичка луганской "Зари" Олега Данченко Виктория, накануне погибшая в жутком ДТП, не скрывала свою любовь к дорогим машинам и часто снимала свои поездки, выкладывая их в сеть. В сторис сохранилось много видео, на которых запечатлено, как ездила 27-летняя девушка.

Видно, что Виктория спокойно игнорировала ограничения скорости, разгоняясь в Одессе до 100 км час, а затем резко тормозила и опасно маневрировала между транспортными потоками.

Также без проблем покойная нарушала ПДД и на киевских дорогах, гоняя под сотку.

На одном из видео Виктория хвастается, что едет больше 146 км в час по городу. На многих фотографиях девушка называет свое авто "моя любовь", и сравнивает большую скорость с сексом.

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Судя по фото, супруга футболиста владела машиной Mercedes AMG Carbon.

Стоимость нового авто такого класса в зависимости от комплектации варьируется в диапазоне от 42 до 80 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория любила красивую жизнь и путешествия. У себя в Instagram девушка активно публиковала личные фото и видео.

Летом прошлого года 27-летняя красотка ярко отдохнула в Греции, выложив несколько фотографий в бикини.