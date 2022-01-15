Как выглядела жена известного украинского футболиста, трагически погибшая в ДТП. Личные фото

Жена известного украинского футболиста Олега Данченко Виктория, которая накануне трагически погибла в ужасном ДТП, любила красивую жизнь и путешествия. У себя в Instagram девушка активно публиковала свои личные фото и видео.

Летом прошлого года 27-летняя Виктория ярко отдохнула в Греции, выложив несколько фотографий в бикини.

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Кроме того погибшая размещала снимки с различных локаций Одессы, где жила со своим супругом.

Напомним, что Виктория Фролова и Олег Данченко поженились в июле 2020 года. Детей у пары не было. Впервые молодые люди познакомилась в Instagram, начав встречаться в 2017 году.

В свое время Фролова закончился КНЕТУ с дипломом психолога.

В этот же день луганская "Заря" сообщила о подписании контракта с 27-летним защитником, известным по выступлениям за "Черноморец" и ряд российских клубов.

Отметим, что в день трагедии Данченко подписал контракт с луганской "Зарей", куда перешел из греческого АЕКа.

За свою карьеру Олег успел поиграть в одесском "Черноморце", донецком "Шахтере", российских "Анжи", "Енисее", "Рубине" и "Уфе".