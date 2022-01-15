Как выглядела жена известного украинского футболиста, трагически погибшая в ДТП. Личные фото

Максим Иншаков
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Виктория Данченко

Жена известного украинского футболиста Олега Данченко Виктория, которая накануне трагически погибла в ужасном ДТП, любила красивую жизнь и путешествия. У себя в Instagram девушка активно публиковала свои личные фото и видео.

Летом прошлого года 27-летняя Виктория ярко отдохнула в Греции, выложив несколько фотографий в бикини.

Виктория Данченко в Афинах
Виктория Данченко
Видео дня
Виктория Данченко на пляже
Виктория Данченко в Греции

Кроме того погибшая размещала снимки с различных локаций Одессы, где жила со своим супругом.

Виктория Данченко
Виктория Данченко получила красивые подарки на день рождение
Виктория Данченко в Европе
Виктория Данченко любила рестораны
Виктория Данченко
Виктория Данченко
Виктория Данченко
Виктория Данченко в Париже
Виктория Данченко в машине
Виктория и Олег Данченко
Виктория Данченко на пляже
Виктория Данченко в кафе
Виктория Данченко
Виктория Данченко на курорте
Виктория Данченко
Виктория Данченко с воздушными шарами

Напомним, что Виктория Фролова и Олег Данченко поженились в июле 2020 года. Детей у пары не было. Впервые молодые люди познакомилась в Instagram, начав встречаться в 2017 году.

В свое время Фролова закончился КНЕТУ с дипломом психолога.

В этот же день луганская "Заря" сообщила о подписании контракта с 27-летним защитником, известным по выступлениям за "Черноморец" и ряд российских клубов.

Данченко выступал за Шахтер

Отметим, что в день трагедии Данченко подписал контракт с луганской "Зарей", куда перешел из греческого АЕКа.

Олег Данченко (в черном) в форме казанского "Рубина"

За свою карьеру Олег успел поиграть в одесском "Черноморце", донецком "Шахтере", российских "Анжи", "Енисее", "Рубине" и "Уфе".