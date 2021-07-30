Популярная фитнес-модель снялась полностью голой, чтобы показать результат тренировок

Популярная американская фитнес-модель Мисси МакКейн оригинально продемонстрировала прогресс в своих тренировках. 42-летняя спортсменка и мать двоих детей выложила в Instagram коллаж, одним из частей которого был ее полностью обнаженный снимок.

За 30 лет МакКейн добилась феноменальных результатов, скинув лишний вес и приобретя внушительную спортивную форму.

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"Меня все время спрашивают: "Сколько времени это заняло?" Изменение в вашей жизни не происходит линейно. Это взлеты и падения, успехи и неудачи. Внизу слева мне было 18. Что произошло между этой картинкой и той, что над ней? Я похудела и оказалась в тисках анорексии. Меня спас тренажерный зал. Я вышла на сцену, выиграв турнир. Затем началось бесплодие, лекарства и запрет на физические упражнения. Что произошло между верхним левым и правым? ... 2 ребенка, развод", – подписала фотографию спортсменка.

В своем посту американка подытожила, что ее трансформация заняла всю жизнь.

"И я еще не закончила работать", – добавила МакКейн.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность фитоняшки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пышногрудая фитнес-модель из России показала себя полностью обнаженной в день рождения.