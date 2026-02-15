Полуобнаженная жена Усика выложила совместное фото в постели с мужем

Жена непобедимого чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина опубликовала в соцсетях откровенный снимок с мужем ко Дню святого Валентина. На черно-белом фото пара позирует в постели, а вокруг разложены чемпионские пояса украинца.

Видео дня

На кадре Усик демонстрирует бицепс, лежа под одеялом, а его супруга, прикрытая простыней, нежно целует мужа в висок. Перед ними на кровати разложены титулы WBA, WBC, WBO, IBF и пояс The Ring, подчеркивающие статус украинца как одного из самых титулованных боксеров современности.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Екатерины и быстро собрала тысячи реакций. В подписи к снимку она лаконично поздравила подписчиков с праздником всех влюбленных.

"С Днем святого Валентина", – написала она, поблагодарив также фотографа за съемку.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Екатерина поделилась серией атмосферных кадров с отдыха в Тайланде. Снимки стали одним из самых обсуждаемых обновлений в ее соцсетях, спровоцировав бурный восторг подписчиков.

История Александра и Екатерины Усик — это редкий пример любви, которая прошла путь от школьной парты до статуса самой влиятельной пары в мировом боксе.

Они познакомились в Симферополе, когда еще учились в школе. Александр и Екатерина были одноклассниками. По воспоминаниям боксера, Катя не сразу ответила ему взаимностью. Чтобы завоевать её внимание, будущему чемпиону пришлось проявить настойчивость, сопоставимую с его стилем в ринге.

Пара поженилась в 2009 году. На тот момент Александр уже был перспективным боксером-любителем, но до больших гонораров было еще далеко.

Свадьба была довольно простой. Екатерина вспоминала, что в начале пути они жили в съемных квартирах и считали каждую копейку.

Долгое время Екатерина избегала публичности, полностью посвятив себя воспитанию детей и поддержке мужа, пока он строил карьеру от олимпийского золота Лондона-2012 до профессиональных титулов.

У семьи Александра и Екатерины Усик сейчас четверо детей. По состоянию на начало 2026 года состав семьи выглядит следующим образом:

Елизавета (старшая дочь) — родилась в 2010 году, ей сейчас около 16 лет.

(старшая дочь) — родилась в 2010 году, ей сейчас около 16 лет. Кирилл (старший сын) — родился в 2013 году, ему около 13 лет.

(старший сын) — родился в 2013 году, ему около 13 лет. Михаил (младший сын) — родился в 2015 году, в январе 2026 года ему исполнилось 11 лет.

(младший сын) — родился в 2015 году, в январе 2026 года ему исполнилось 11 лет. Мария (младшая дочь) — родилась 28 января 2024 года

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!