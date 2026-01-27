Жена Усика снялась в купальнике в Тайланде и взорвала Instagram. Фото

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина поделилась серией атмосферных кадров с отдыха в Тайланде. Снимки стали одним из самых обсуждаемых обновлений в ее соцсетях, спровоцировав бурный восторг подписчиков.

На опубликованных фотографиях Екатерина позировала на песчаном пляже у кромки воды в черном купальнике. Кадры сделаны на закате: мягкий свет, спокойное море и минималистичные позы создают эффектный и одновременно сдержанный визуальный стиль.

Часть снимков выполнена вблизи, где акцент сделан на образ и настроение, другая часть в общих планах с силуэтом на фоне океана. В кадре также видны лодки у берега и тропическая растительность, что подчеркивает курортную атмосферу.

Юзеры в комментариях буквально завалили 37-летнюю крымчанка комплиментами и признаниями в любви.

В ноябре прошлого года стало известно, что Екатерина Усик готовится к защите диссертации на соискание степени доктора философии. Защита состоится в Харьковском национальном университете внутренних дел по специальности "Психология (юридическая психология)".

