Польская волейболистка полностью разделась в честь победы в Лиге чемпионов

Польская волейболистка "Имоко Воллей" Йоанна Волош отпраздновала первую в истории своей команды победу в женской Лиге чемпионов полностью обнаженным снимком.

На странице спортсменки в Instagram, на которую подписались почти 72 тысячи человек, появилось откровенное фото из раздевалки. На нем она позирует с огромным трофеем, который прикрывает ее тело.

"Чемпионы Европы", – коротко подписала Волош эту публикацию.

В решающем матче "Имоко Воллей" в тяжелейшем пятисетовом поединке одолел турецкий "ВакифБанк" со счетом 3:2 (22:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12). Итальянская команда была сформирована только в 2012 году, но уже трижды успела сыграть в финале волейбольной Лиги чемпионов (ранее в 2017 и 2019 годах), и эта победа стала для нее первой.

Что касается самой полячки, то она является очень талантливой спортсменкой. Волош представляет сборную Польши на международной арене с 2010 года и дважды становилась лучшей волейболисткой чемпионата Италии.

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