199-сантиметровая украинская спортсменка показала себя в "мегасексуальном купальнике"

Крайняя нападающая волейбольного клуба "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Людмила Осачук произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram, выложив снимки в соблазнительном купальнике.

В кадре 23-летняя загорелая украинка позирует на фоне водопада. В качестве локации указан город Луцк.

Фанаты в комментариях не смогли сдержать эмоций, назвав 199-сантиметровую девушку "мегасексуальной".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осачук, которая вместе с волынским клубом один раз завоевывала "серебро" и два раза "бронзу" чемпионата Украины, вошла в топ-5 самых сексуальных волейболисток Украины