199-сантиметровая украинская спортсменка показала себя в "мегасексуальном купальнике"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Людмила Осачук

Крайняя нападающая волейбольного клуба "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Людмила Осачук произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram, выложив снимки в соблазнительном купальнике.

В кадре 23-летняя загорелая украинка позирует на фоне водопада. В качестве локации указан город Луцк.

Фанаты в комментариях не смогли сдержать эмоций, назвав 199-сантиметровую девушку "мегасексуальной".

Людмила Осачук в сексуальном купальнике
Людмила Осачук на фоне водопада
Людмила Осачук
Людмила Осачук
Людмила Осачук в бассейне
Людмила Осачук в матче
Комментарии под фото
Профиль Людмилы Осачук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осачук, которая вместе с волынским клубом один раз завоевывала "серебро" и два раза "бронзу" чемпионата Украины, вошла в топ-5 самых сексуальных волейболисток Украины

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