Польская фитоняшка поделилась сексуальными фото в день рождения

Знаменитая польская фитнес-модель Вероника Белик, на профиль которой в Instagram подписались 3,2 миллиона человек, порадовала поклонников откровенным снимком в честь дня рождения. Спортсменке исполнилось 28 лет.

На своей странице в социальной сети фитоняшка показала, как отдыхает с подругами возле бассейна, попивая белое вино. В подписи к публикации Белик решила затронуть серьезную тему, вспомнив трудности, которые она пережила в школьные годы.

"Я знаю, что это сексуальные фото, но сегодня вместо банального "с днем рождения меня" я хотела бы углубиться. Я помню школьные времена, когда у меня не было хотя бы одной подруги, с которой я могла бы шутить и смеяться. Если бы все было иначе, то мне бы не пришлось прятаться в туалете, потому что мне не с кем было поговорить. После этого я решила, что впредь меня будут окружать только добрые, щедрые и чистые сердцем друзья. Я желаю себе, чтобы они оставались рядом со мной до конца", – поделилась откровением Белик.

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Как видим на снимке, Вероника уделяет особое внимание тренировкам ягодиц. Ее упражнения заточены на то, чтобы сделать их максимально упругими. Кроме занятий спортом польская фитоняшка увлекается чтением, путешествиями и юриспруденцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, колумбийская фитнес-модель Аньела Сагра выложила в сеть снимок, на котором она позирует без трусиков и бюстгальтера.