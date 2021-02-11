Подруга знаменитого футболиста показала себя полностью обнаженной

Девушка бывшего нападающего "Арсенала" Никласа Бендтнера Филин Ропсторфф порадовала поклонников полностью обнаженным снимком.

Модель опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото и объявила, что отныне будет позировать без одежды. Скорее всего, она сделала такое заявление из-за изменений в законодательстве Дании.

"Уполномоченный по правам потребителей, очевидно, обещает штрафы всем, кто носит одежду, которую они купили и за которую заплатили. По этой причине, к сожалению, я больше не могу публиковать снимки в одежде", – подписала Ропсторфф публикацию.

Футболист оценил шутку возлюбленной, оставив под фотографией соответствующий комментарий. В 2020 году пара снялась в датском реалити-шоу под названием "Бендтнер и Филин".

Напомним, что Никлас провел девять лет карьеры в "Арсенале", забив 45 голов в 171 матче за клуб. Он также защищал цвета "Бирмингема", "Сандерленда", "Ноттингем Форест", "Ювентуса", "Вольфсбурга", "Русенборга". Последней командой Бендтнера был "Копенгаген", который разорвал контракт с нападающим 14 месяцев назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никлас выпустил автобиографическую книгу, в которой объяснил, чем проститутки лучше любовниц.