Подруга знаменитого футболиста показала себя полностью обнаженной

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
2,0 т.
Филин Ропсторфф

Девушка бывшего нападающего "Арсенала" Никласа Бендтнера Филин Ропсторфф порадовала поклонников полностью обнаженным снимком.

Модель опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото и объявила, что отныне будет позировать без одежды. Скорее всего, она сделала такое заявление из-за изменений в законодательстве Дании.

"Уполномоченный по правам потребителей, очевидно, обещает штрафы всем, кто носит одежду, которую они купили и за которую заплатили. По этой причине, к сожалению, я больше не могу публиковать снимки в одежде", – подписала Ропсторфф публикацию.

Филин Ропсторфф снялась полностью обнаженной
Филин Ропсторфф позирует в зеркале

Футболист оценил шутку возлюбленной, оставив под фотографией соответствующий комментарий. В 2020 году пара снялась в датском реалити-шоу под названием "Бендтнер и Филин".

Напомним, что Никлас провел девять лет карьеры в "Арсенале", забив 45 голов в 171 матче за клуб. Он также защищал цвета "Бирмингема", "Сандерленда", "Ноттингем Форест", "Ювентуса", "Вольфсбурга", "Русенборга". Последней командой Бендтнера был "Копенгаген", который разорвал контракт с нападающим 14 месяцев назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никлас выпустил автобиографическую книгу, в которой объяснил, чем проститутки лучше любовниц.

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