Известный футболист объяснил, чем проститутки лучше любовниц

Известный датский футболист Никлас "Лорд" Бендтнер издал свою автобиографию под названием "По обе стороны", рассказав о своих сексуальных похождениях.

Как сообщает The Sun, экс-нападающий лондонского "Арсенала" заявил, что профессиональные футболисты часто прибегают к услугам проституток. Он объяснил это тем, что платить за секс безопаснее, чем знакомиться в клубах с незнакомками, целью которых является шантаж и обогащение.

"Заплатить проститутке не так рискованно, как цеплять девушек в городе. Я знаю много историй, связанных с представительницами самой древней профессии, но мне известно о стольких же историях с вымогательством в социальных сетях. Я говорю о любительницах ночной жизни, которые пытаются заработать. Сначала они соглашаются на секс, а затем фотографируют тебя, пока ты спишь, в чем мать родила. Эти девушки умело используют снимки как козырь, требуя деньги в обмен на молчание", – рассказал Бендтнер.

Футболист признался, что и сам не раз становился заложником подобных ситуаций, которые заканчивались для него не лучшим образом.

"Одна из любовниц пришла ко мне и сказала, что беременна. Она заявила, что есть цена, за которую она готова исправить это. Я спросил, что именно ей нужно, на что девушка ответила: "Купи мне новые с*ськи, я хочу сделать себе грудь". Мне пришлось заплатить за ее операцию. Другая залезла в мой телефон, пока я спал, и увидела сообщения от других любовниц. На следующее утро пропала и девушка, и мои вещи. Она выбросила их из окна", – поделился воспоминаниями Бендтнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка назвала гонорар за ночь секса с финалистом Лиги чемпионов.