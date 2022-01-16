Пловчиха, решившая стать мужчиной, сняла купальник после победы на женском турнире. Фото

Американская трансгендерная спортсменка Исак Хениг произвела настоящий фурор на соревнованиях по плаванию в студенческой Лиге Плюща. 20-летняя Хениг представляющая Йельский университет, с показателем 25,67 секунд легко победила на дистанции 400 метров вольным стилем.

Необычности ситуации добавляет тот факт, что Хениг находится в процессе смены пола. Девушка три года выступала за женскую команду, в 2021-м решила стать мужчиной, и на момент соревнования находилась на пол пути к новой гендерной принадлежности.

Homem Transgênero Ultrapassa outro Homem Transgênero em competição feminina

Em uma competição feminina da Ivy League, a nadadora trans Lia Thomas - q quebrou dois recordes nacionais no mês passado - foi, por sua vez, esmagada pela trans nadadora Iszac Henig no sábado.



Opinem! pic.twitter.com/UXENxygeng — Maria P (@damadanoite14) January 10, 2022

Она уже прошла операцию по удалению груди, но еще не начала принимать тестостерон. Это позволило пловчихе провести еще один сезон в женской сборной своего университета.

Видео дня

После победы Хениг задрала купальник и продемонстрировала мужскую грудь, которую ей сделали хирурги. Также Исак снялась вместе с капитаном студенческой команды Рейми Джонс.

Стоит отметить, что на этом соревновании Айшак победила другую пловчиху-трансгендера Лайу Томас. Томас еще недавно была юношей и три года выступала в мужских соревнованиях по плаванию, но в прошлом году благодаря усилиями врачей и медекаментозной терапии стала женщиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая в 2012 году официально сменила пол и перестала быть мужчиной, не смогла побороться за медали на Олимпиаде в Токио. ​

​Историческое выступление спортсменки завершилось ничем, так как она провалила все три попытки взять вес в толчке. В итоге по сумме подходов Хаббар осталась на последнем месте.