Пловчиха, решившая стать мужчиной, сняла купальник после победы на женском турнире. Фото

Максим Иншаков
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Исак Хениг победил в заплыве

Американская трансгендерная спортсменка Исак Хениг произвела настоящий фурор на соревнованиях по плаванию в студенческой Лиге Плюща. 20-летняя Хениг представляющая Йельский университет, с показателем 25,67 секунд легко победила на дистанции 400 метров вольным стилем.

Необычности ситуации добавляет тот факт, что Хениг находится в процессе смены пола. Девушка три года выступала за женскую команду, в 2021-м решила стать мужчиной, и на момент соревнования находилась на пол пути к новой гендерной принадлежности.

Она уже прошла операцию по удалению груди, но еще не начала принимать тестостерон. Это позволило пловчихе провести еще один сезон в женской сборной своего университета.

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Исак Хениг

После победы Хениг задрала купальник и продемонстрировала мужскую грудь, которую ей сделали хирурги. Также Исак снялась вместе с капитаном студенческой команды Рейми Джонс.

Исак Хениг (справа)
Исак Хениг (слева) и Рейми Джонс.
Исак Хениг (сверху третий) до операции

Стоит отметить, что на этом соревновании Айшак победила другую пловчиху-трансгендера Лайу Томас. Томас еще недавно была юношей и три года выступала в мужских соревнованиях по плаванию, но в прошлом году благодаря усилиями врачей и медекаментозной терапии стала женщиной.

Лайа Томас после операции по смену пола
Лайа Томас до операции по смену пола

Как сообщал OBOZREVATEL, новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая в 2012 году официально сменила пол и перестала быть мужчиной, не смогла побороться за медали на Олимпиаде в Токио. ​

Лорел Хаббард ушла с помоста ни с чем

Историческое выступление спортсменки завершилось ничем, так как она провалила все три попытки взять вес в толчке. В итоге по сумме подходов Хаббар осталась на последнем месте.

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