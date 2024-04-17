Голкипер сборной Украины женится на модели-красавице, с которой встречался с 17 лет. Фото

Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин сделал предложение своей девушке Марине Галаган. Пара в соцсетях опубликовала снимок, на котором 23-летняя уроженка Харьковщины хвастается обручальным кольцом.

Марина и Анатолий встречаются с 2018 года, когда вратарю было 17 лет и он выступал за академию донецкого "Шахтера". После трансфера в "Бенфику" возлюбленного футболиста сборной Украины поехала за ним в Португалию.

Ранее девушка рассказывала, что закончила художественную и музыкальную школу, ходила на хореографию и танцы. А хобби Галаган – моделинг, которым она занимается с 2015 году. Недолго работала моделью в Турции. Также она участвовала в конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2020".

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