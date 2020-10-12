Паралимпийская чемпионка полностью разделась для Playboy

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,5 т.
Елена Кравцов

Пловчиха Елена Кравцов из Германии снялась в обнаженной фотосессии для местной версии Playboy.

26-летняя Кравцов, у которой только три процента зрения, не постеснялась полностью раздеться перед камерами.

Посмотреть на спортсменку можно по этой ссылке. Внимание! Фото 18+.

У уроженки Казахстана, имеющей русские корни, в возрасте семи лет была диагностирована болезнь Штаргардта – генетическое заболевание глаз. С тех пор она продолжает постепенно терять зрение.

Елена завоевала медаль на Паралимпийских играх в Лондоне. Также является пятикратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира на дистанции 100 м брассом.

Елена Кравцов с телефоном
Елена Кравцов в бикини
Елена Кравцов на кровати
Елена Кравцов в ванной
Елена Кравцов на берегу бассейна
Елена Кравцов возле забора
Елена Кравцов на берегу моря
Елена Кравцов в синем купальнике
Елена Кравцов в профиль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравцов похвасталась обложкой журнала, на которой изображена без одежды.