Паралимпийская чемпионка полностью разделась для Playboy

Пловчиха Елена Кравцов из Германии снялась в обнаженной фотосессии для местной версии Playboy.

26-летняя Кравцов, у которой только три процента зрения, не постеснялась полностью раздеться перед камерами.

Посмотреть на спортсменку можно по этой ссылке. Внимание! Фото 18+.

У уроженки Казахстана, имеющей русские корни, в возрасте семи лет была диагностирована болезнь Штаргардта – генетическое заболевание глаз. С тех пор она продолжает постепенно терять зрение.

Елена завоевала медаль на Паралимпийских играх в Лондоне. Также является пятикратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира на дистанции 100 м брассом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравцов похвасталась обложкой журнала, на которой изображена без одежды.