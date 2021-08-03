Папарацци засняли победителя Евро-2020 за поцелуями во время медового месяца

Полузащитник сборной Италии и ПСЖ Марко Вератти отправился на медовый месяц со своей возлюбленной Джессикой Айди после триумфального Евро-2020. В решающем матче, который состоялся в Лондоне на Уэмбли 11 июля, "скуадра адзурра" одолела англичан в серии пенальти.

Как сообщает издание The Sun, молодожены наслаждались компанией друг друга на греческом острове Миконос и не обращали внимание на остальных, постоянно обнимаясь и целуясь на пляже. На фотографиях, которые удалось сделать папарацци, жена Вератти запечатлена в бикини, которое отлично подчеркивает ее стройное тело.

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Итальянский футболист отметил победу на Евро-2020, сыграв свадьбу с Айди менее чем через неделю после триумфа на континентальном первенстве. Торжественное мероприятие посетили такие звездные игроки, как Златан Ибрагимович из "Милана" и Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Вератти был впервые замечен с моделью в 2019 году на Гран-при Формулы-1 в Монако. Она сказала ему "Да" в начале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, партнер Марко по сборной Федерико Бернардески также поженился после победы на Евро-2020. Его возлюбленная – телезвезда.