Чемпион Евро-2020, забивший решающий пенальти Англии, женился на телезвезде. Фото невесты

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Вероника Чарди и Федерико Бернардески

Атакующий полузащитник сборной Италии Федерико Бернардески женился на своей девушке всего через два дня после победы в серии пенальти на Евро-2020. 27-летний футболист реализовал решающий удар в финальном матче против Англии.

Вероника Чарди и Федерико Бернардески

Избранницей игрока "Ювентуса" стала 36-летняя телезвезда Вероника Чарди.

Вероника Чарди.
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Федерико Бернардески

Торжественная церемония прошла в Карраре, городе в итальянском регионе Тоскана на северо-западном побережье.

Свадьба состоялась менее чем через 48 часов после того, как Бернардески забил в триумфальной серии пенальти на "Уэмбли".

Федерико Бернардески забил главный пенальти на Евро

Федерико вышел на замену на 86-й минуте и в серии пенальти вывел Италию вперед 3:2. После этого его товарищ по сборной Жоржиньо и англичане Жадон Санчо и Букайо Сака промахнулись с 11 метров.

Вероника Чарди и Федерико Бернардески

Предполагается, что ни один из товарищей по международной команде игрока не присутствовал на церемонии.

Чарди добился национальной известности после появления в итальянской версии "Большого брата" в 2009/2010 годах, а затем работала корреспондентом на телевидении. У пары есть дочка, родившаяся в 2019 году.

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