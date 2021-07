Чемпион Евро-2020, забивший решающий пенальти Англии, женился на телезвезде. Фото невесты

Атакующий полузащитник сборной Италии Федерико Бернардески женился на своей девушке всего через два дня после победы в серии пенальти на Евро-2020. 27-летний футболист реализовал решающий удар в финальном матче против Англии.

Избранницей игрока "Ювентуса" стала 36-летняя телезвезда Вероника Чарди.

Торжественная церемония прошла в Карраре, городе в итальянском регионе Тоскана на северо-западном побережье.

Italy player #FedericoBernardeschi has married former Big Brother contestant #VeronicaCiardi in Massa Carrara on July 13. #EURO2020 #Juventus pic.twitter.com/JgYXoyT1nf