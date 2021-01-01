Олимпийский чемпион женился на "Мисс Северная Каролина-2019": фото красотки

Известный теннисист и олимпийский чемпион 2016 года Джек Сок женился на победительнице конкурса "Мисс Северная Каролина-2019" – Лоре Литл.

На своей странице в Instagram он написал, что является самым счастливым мужчиной на свете, поскольку теперь сможет всю жизнь смотреть в глаза своей избранницы, которая работает моделью. Ранее 25-летняя девушка на протяжении 12 лет занималась танцами.

Отметим, что наибольших успехов Сок достиг в парном теннисе. На Олимпиаде-2016 американец завоевал "золото" в смешанном парном разряде и "бронзу" в парном разряде. На его счету также четыре победы на турнирах Большого шлема (Wimbledon в 2014 и 2018 годах, US Open в 2018-м и 2011-м). Осенью 2018 года он занимал второе место в парном мировом рейтинге.

Что касается карьеры Сока в одиночном теннисе, то в 2017-м американец находился на восьмой позиции в рейтинге ATP и дошел до полуфинала Итогового турнира. Его лучшим результатом на "шлемах" является четвертый раунд на US Open (2016) и Roland Garros (2015).

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