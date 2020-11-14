Известный теннисист закрутил роман со звездой сайта для взрослых

Известный австралийский теннисист Бернард Томич, который ранее считался крайне перспективным игроком, закрутил роман со звездой сайта OnlyFans Ванессой Сьеррой.

Как сообщает издание The Sun, вместе со своим бывшим парнем она входила в 0,01% лучших создателей контента для взрослых на платформе. Свой аккаунт на OnlyFans она продвигала при помощи страницы в Instagram, на которую подписались 725 тысяч человек.

Сейчас Томич является 224-й ракеткой мира. Его лучший результат в мировом рейтинге – 17-е место в январе 2016 года. На счету теннисиста две победы на юниорских турнирах Большого шлема (Australian Open-2008, US Open-2009) и четыре титула на соревнованиях ATP.

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