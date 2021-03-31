Олимпийская чемпионка показала себя в бикини в ответ на насмешки в социальных сетях

Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске горнолыжница Линдси Вонн показала результаты своих занятий в тренажерном зале и обратилась к тем, кто ранее критиковал ее тело.

У себя в Instagram спортсменка опубликовала серию снимков в бикини и заявила, что гордится собой.

"Если хотите, можете меня осуждать, но я усердно занималась в тренажерном зале и заботилась о себе, поэтому публикую несколько снимков в бикини. Я горжусь собой", – подписала она фотографии.

В октябре 2020 года Вонн рассказала, что, даже будучи спортсменкой, не раз сталкивалась с неприятными комментариями и критикой своей физической формы.

"Даже учитывая то, что я являюсь спортсменкой, я встречаю жестокие комментарии, в которых издеваются над моим телом. Я признаю, что иногда меня это задевает. Я – обычный человек. Иногда я сутулюсь, на моем животе появляются складки, а на ягодицах – целлюлит. Несмотря на это, я всегда будут помнить, каких высот и успехов я добилась благодаря своему телу", – заявила она.

Отметим, что кроме победы на ОИ-2010 Вонн является обладательницей четырех Кубков мира в общем зачете и двукратной чемпионкой мира. Линдси объявила о завершении карьеры в 2019 году.

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