Немецкая чемпионка мира полностью разделась для Playboy

Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зейфарт полностью разделась для журнала Playboy накануне старта очередного первенства планеты, которое начнется у нее на родине в Оберстдорфе 24 февраля.

Как сообщает издание Bild, она сделала это, чтобы увековечить красивый момент. Спортсменка призналась, что ей было несложно решиться на обнаженную фотосессию, но отметила, что для достижения хорошего результата нужно полностью отдаться тому или иному занятию.

"Жизнь похожа на книгу со стихами, которая должна быть наполнена невероятными историями. Playboy дает прекрасную возможность создать изображения, которые будут вечными и сделают этот момент незабываемым. Спорт и искусство в этом его проявлении – это совершенно разные вещи, но мне нравится и то, и другое. Ни прыжки с трамплина, ни участие в подобной фотосессии не являются чем-то сложным. Тем не менее, чтобы добиться успеха и там, и там нужно полностью сконцентрироваться на цели и вложить в это дело всю душу", – прокомментировала Зейфарт свою откровенную съемку.

В 2019 году Юлиане выиграла два "золота" в командных соревнованиях на ЧМ по прыжкам с трамплина в австрийском Зеефельде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова появилась обнаженной на обложке Playboy.