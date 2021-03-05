Одноклубник Зинченко закрутил роман с моделью во время карантина: фото девушки

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва стал одним из тех людей, для которых 2020 год не стал провальным из-за пандемии коронавируса, поскольку именно во время карантина в родной Португалии у него завязались серьезные отношения с соотечественницей Инес Томаз.

Девушка, как и сам Бернарду, родилась в Лиссабоне, и сейчас работает моделью благодаря своей привлекательной внешности. Она любит радовать своих поклонников снимками в бикини, а также занимается продвижением брендов, которые продают экологически чистые продукты, и делает все, чтобы защитить окружающую среду.

Во время локдауна футболист, его друзья и модель проводили много времени вместе в большом загородном доме в 100 км от Лиссабона. Они вместе смотрели сериалы на Netflix, занимались спортом и готовкой.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться фотографиями Томаз, опубликованные на ее странице в Instagram. Там на нее подписались почти 60 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бенджамен Менди нарушил коронавирусные правила с пышногрудой иностранкой.