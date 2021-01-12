Конкурент Зинченко нарушил коронавирусные правила с пышногрудой иностранкой. Фото

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди попал в неприятную ситуацию после того, как пригласил в Англию девушку из Греции в разгар пандемии коронавируса.

Как сообщает издание The Sun, в конце июня 2020 года французский футболист уговорил Клаудию Марино сесть на самолет и прилететь в его фешенебельный особняк в графстве Чешир. Когда иностранка прислала ему фотографию с перечнем строгих правил самоизоляции для людей, прибывших из-за границы, Менди сказал, что она может оставаться у него дома, так как никто не будет проверять, где она находится.

Клаудия призналась, что весело провела время, и рассказала, что они с Бенжаменом развлекались как могли.

"Я не наивная, поэтому понимала, как себя ведут футболисты, но в то же время я хотела получить интересный жизненный опыт. У него не было девушки, так что я не причиняла никому боль. Мы выпивали, смеялись. Мы вместе ездили в Лидс к его стоматологу", – вспомнила о своих приключениях Марино.

Когда она вернулась в Грецию, то получила сообщение от Менди, в котором он просил ее удалить из Instagram видео из его дома.

Отметим, что накануне Нового года француз устроил вечеринку, на которой присутствовали не только члены его семьи, но и другие гости, в частности несколько приглашенных моделей. Футболист уже успел принести извинения за этот инцидент.

Напомним, что Менди является конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника в "Манчестер Сити".

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