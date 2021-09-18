Одноклубник Зинченко расстался с поп-звездой. Фото певицы

Одноклубник украинца Александра Зинченко из "Манчестер Сити" Рубен Диаш больше не встречается с португальской поп-звездой Эйприл Иви. Они были вместе на протяжении трех лет.

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на журнал FLASH!, они расстались из-за различий в стилях жизни. Футболист ведет себя более спокойно и скромно, а его бывшая возлюбленная, наоборот, любит пышное и яркое времяпрепровождение.

Ни Диаш, ни Иви, которую на самом деле зовут Мариана Гонсалвеш, не прокомментировали эту информацию. Со страницы футболиста в Instagram исчезли все совместные снимки с певицей, а вот она не стала удалять фотографии с игроком.

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Диаш и Гонсалвеш начали встречаться в 2018 году. Официально об их отношениях стало известно в первый день 2019 года. Перед тем, как во всем мире началась пандемия коронавируса, 22-летняя девушка переехала в Лондон, чтобы сделать себе имя в музыкальном мире, а в сентябре 2020-го португалец присоединился к ней в Англии после перехода в "Манчестер Сити".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить снимки Гонсалвеш, опубликованные в ее Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена звезды "МанСити" Рияда Мареза рассказала, как переход алжирца в клуб из "Лестера" разрушил их брак.