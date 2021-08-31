Экс-жена одноклубника Зинченко рассказала, как "МанСити" разрушил их брак. Фото модели

Бывшая жена полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза, который является одноклубником украинца Александра Зинченко, Рита Джохал пожаловалась на то, как изменился алжирец с момента перехода в стан "горожан". До 2018 года он выступал за "Лестер".

В интервью изданию The Sun модель рассказала, что после трансфера футболист начал вести ночной образ жизни и намного меньше времени уделять семье. По словам британки, расставание с ней Марез мотивировал тем, что ему сложно справляться с давлением, которое оказывают на игроков "Манчестер Сити".

"Я не могу комментировать жизни других людей, но переход в "Манчестер Сити" изменил моего мужа. Рияд позволил славе изменить себя. Сейчас он ведет себя по-другому. Марез ходит на вечеринки, ведет разгульную жизнь. Я не ненавижу его, это слишком громкое слово, но я шокирована и огорчена тем, как он поступил. Он неожиданно бросил меня, сославшись на давление, которое связано с игрой за "МанСити". Сейчас он проводит большую часть времени, бездумно летая в отпуск", – заявила Джохал.

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Она также рассказала, как познакомилась с ним в 2014 году, когда он еще не был известным. По словам модели, футболист отлично к ней относился и постоянно проявлял внимание. Они сильно привязались друг другу, а через четыре месяца втайне поженились.

Джохал даже отказалась от алкоголя, поскольку уважала ценности Мареза. В 2015 и 2016 годах у них родились две дочери, и они начали жить как обычная семья, пока не наступил 2018-й.

Рияд ушел из семьи в 2019-м, а в феврале 2021-го стало известно, что он закрутил роман со звездой британской версии шоу "Отчаянные домохозяйки" Тэйлор Уорд.

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