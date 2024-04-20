Одноклубник Лунина, у которого двое детей, ушел к бразильской модели с искусственной грудью. Фото

18 апреля мадридский "Реал" в драматичном матче прошел "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Главным героем в серии послематчевых пенальти стал украинец Андрей Лунин, однако не менее важную роль сыграл его одноклубник - нападающий Родриго.

Футболист сборной Бразилии является настоящим джокером команды Анчелотти. Он забил в первом матче, а также добавил гол в начале второго поединка.

После успеха "Реала" болельщики завалили восторженными комментариями не только его, но и его подругу. Оказалось, что Родриго уже несколько месяцев встречается с бразильской моделью и инфлюэнсером Бруной Роттой. 23-летний игрок, у которого в феврале прошлого года родились близнецы от невесту Луаны Атик, ушел в Ротте, старшей его на 2 года.

На Ротту подписано более 1.3 млн подписчиков в Instagram.

Она раздает советы девушкам как ходить на свидание и правильно тренироваться в спортзале.

Не так давно фитнес-модель сделала себе искусственную грудь, что сразу положительно отразилось на количестве фолловеров в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как выглядит жена-красавица голкипера сборной Украины, ставшего героем четвертьфинала Лиги чемпионов.

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