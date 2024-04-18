Как выглядит жена-красавица голкипера сборной Украины, ставшего героем четвертьфинала Лиги чемпионов
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин стал настоящим героем для всех испанских болельщиков после того, как выиграл серию пенальти против "Манчестер Сити". Основное время четвертьфинала Лиги чемпионов завершилось со счетом 1:1, а затем футболист сборной Украины совершил настоящее чудо, отбив два 11-метровых удара.
Болельщики мадридцев завалили восторженными комментариями не только нашего соотечественника, но и его супругу Анастасию Томазову.
Девушка родилась 7 июня 1995 года в Днепропетровске (ныне Днепр). Она на четыре года старше футболиста и про профессии архитектор.
Андрей познакомился с Настей в 2017 году в соцсетях. В то время он играл за ФК "Днепр".
В 2018-м пара перебралась в Мадрид, где спустя 3 года сыграли свадьбу. 13 мая 2022 года Настя родила своему супругу сына.
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