Обнаженные фото популярной фитнес-модели с Onlyfans выложили в открытый доступ

Популярная американская фитнес-модель и блогер Николь Дринквотер, у которой более 350 000 подписчиков в Instagram, решила дополнительно подзаработать на своем теле.

Девушка, которая пропагандирует здоровый образ жизни и делает упражнения с огромными весами, завела аккаунт на Onlyfans, начав торговать своими интимными фото и видео.

Многие фанаты не простили таких действий спортсменке, выложив ее откровенные кадры в открытый доступ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая фитнес-модель Ева Кияла порадовала многочисленную армию поклонников откровенными снимками в честь своего 21-го дня рождения.

У себя в Instagram, на который подписались 1,2 миллиона человек, спортсменка опубликовала серию полностью обнаженных фотографий.