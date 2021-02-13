Обнаженная девушка сорвала конференцию футбольного клуба. Фотофакт

Совместную видео-конференцию руководства английского футбольного клуба "Честер" с фанатами пришлось экстренно завершить после того, как звонок Zoom был взломан и в кадре появилась обнаженная девушка.

Неизвестная с голой грудью оказалась в окошке с подписью "Линн Дэвис".

Команда решила организовать встречу для всех желающих поклонников. Болельщики должны были получить новую информацию по продолжению сезона, который был прерван из-за пандемии COVID-19.

Вместо этого, онлайн-собрание пришлось закрыть в спешном порядке.

В сети разошлись фотографии, на которых главный тренер команды Энтони Джонсон сидит в истерике, в то время как другие с каменными лицами смотрят на то, что происходит на экране компьютеров.

Компания City Fans United, организовавшая встречу, опубликовала заявление, в котором извинилась, за произошедшее.

"Из-за оскорбительных материалов, появившихся во время нашей встречи в Zoom сегодня вечером, мы были вынуждены завершить ее раньше, чем предполагалось. Приносим извинения всем, кто был оскорблен материалом, который внезапно появился на встрече. Мы удалили его как можно быстрее, но, к сожалению, повторные попытки сорвать конференцию вынудили нас закрыть встречу", - говорится в заявлении.

CFU meeting - an apology: https://t.co/vvsGmBReCl — City Fans United (@CityFansUnited) February 11, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, американский баскетболист случайно опубликовал на своей странице в Instagram обнаженную грудь своей девушки Изабеллы Гуэдес.