Американский баскетболист случайно показал обнаженную грудь своей девушки

Форвард "Орландо Мэджик" Аарон Гордон случайно опубликовал на своей странице в Instagram обнаженную грудь своей девушки Изабеллы Гуэдес.

Как сообщает издание The New York Post, американский баскетболист пытался прикрыть интимную часть тела возлюбленной, но поставил смайлик не туда и показал пользователям то, что они не должны были увидеть. Снимок доступен по ссылке.

Бразильянка Гуэдес является известной моделью и дизайнером купальников. На ее профиль в Instagram подписались 725 тысяч человек.

Гордон стал четвертым номером первого раунда драфта НБА в 2014 году, пополнив состав "Орландо". Вместе с командой ему удалось выйти в плей-офф в 2019 и 2020 годах, но оба раза Аарон и его партнеры вылетали в первом раунде.

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