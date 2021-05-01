Новозеландского регбиста засняли за сексом в общественном туалете

Игрок Национальной регбийной лиге Австралии и Новой Зеландии (НРЛ), имя которого не разглашается, стал участником секс-скандала и был оштрафован.

Регбиста "Парраматта Илс" сняли на камеру во время секса с девушкой в общественном туалете. НРЛ оштрафовала его на 5 тысяч долларов, но предложила помочь, если спортсмен захочет подать в суд на человека, записавшего это видео.

"НРЛ признает, что игрок стал жертвой, но это навредило деловой репутации лиги. Лига готова поддержать спортсмена, если он желает действовать в рамках правового поля. Также НРЛ определила, что спортсмен не нарушал других правил. У регбиста есть пять дней на ответ по уведомлению", – говорится в официальном заявлении Лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее два испанских футболиста были приговорены к двум годам тюрьмы за распространение секс-видео со своим участием.